Клерк.Ру

ФНС опубликовала новые данные о среднесписочной численности компаний. Найти их можно на «Клерке»

ФНС обновила у себя на сайте открытые данные по среднесписочной численности.

Теперь данные о среднесписочной численности работников организаций будут размещаться ежегодно 8 апреля. В предыдущие годы они публиковались 1 августа.

Все открытые данные по организациям можно найти на сайте «Клерка». В том числе и новые сведения о среднесписочной численности.

Обратите внимание, что публикуются только данные хозяйственных обществ и товариществ.

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