3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом

Зета Штраф 30-50 тысяч рублей к ПФ не имеет отношения.Это штраф по трудовому законодательству. Штрафуе... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

сова7202 А где же Сбербанк, что молчит? Только при платеже за электроэнергию комиссии нет, за все остально... Банкиры против отмены комиссии за прием платежей ЖКХ

buhkompas Вот блин, всегда знала что дешевим.. 10 тыс в месяц? Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Татьяна-Васильевна часто читая статьи, не могу понять кто автор (подскажите??), где подпись автора? или это внизу ст... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

VikaV2193 И у нас в Волгограде по 40 Правительство приостановило ограничение на торговлю медицинскими масками

room111 Вчера купил маски в аптеке по 40 руб./штука. Интересно, а на каком этапе у нас накручивают эти 40... Правительство приостановило ограничение на торговлю медицинскими масками

mizeri Хорошо бы все это понимали заемщики. А то многие решили просто не платить - президент же сказал -... Кредитные каникулы для граждан: кто может воспользоваться

Afrikan это дичь. Где человекооборот значительный - там имеются кадровики. а где нужно одного- двух в год... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

Raya Alekseeva Пенсионный фонд не подтвердил информацию о штрафах! Они точно есть?Правда, по сдачу СЗВ-ТД тоже н... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

Над.К Многие бухгалтеры работают и за кадровиков. А уж в бухгалтерском аутсорсинге это тем более распро... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

Lomik Переносить на середину мая, это то же странно - по прогнозам именно на начала мая выпадает пик за... ФСС официально заявил о переносе сроков сдачи отчетности и подтверждения вида деятельности

Lomik То есть вместо введения режима ЧС, как необходимо в подобных случаях, с соответствующими обязател... В Москве ввели цифровые пропуска. Пешком можно без пропуска

Lomik Любые ограничительные меры при пандемии полезны. Без них болезнь просто захлестнет общество. Коли... Выступление Путина. Кратко в тезисах

Afrikan Этот отчёт сдают и готовят кадровики. При чем тут бухгалтерия и за что нужно держаться авторка мо... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

Зета 30-50 тысяч рублей это должна трудовая инспекция проверить, а им заняться сейчас нечем больше, кр... Бухгалтер, к частой сдаче СЗВ-ТД будь готов!

LAWYERSPB Про коммунальные платежи информация "передернута", государство не разрешало не платить, а запрети... Как получить отсрочки по коммуналке и кредитам