3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом

Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Из них:
- 2,29 млрд для Минобороны.
- 21,8 млн для Росгвардии.
- 284,4 млн для ФМБА.
- 120,7 млн для ФСБ.
- 223,4 млн для ФСИН.
- 194,8 для Управления делами Президента.
Всем ведомствам предписано до 1 августа докладывать об осуществлении контроля за целевым расходованием средств.
Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».