Клерк.Ру

3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом

Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Из них:

  • 2,29 млрд для Минобороны.
  • 21,8 млн для Росгвардии.
  • 284,4 млн для ФМБА.
  • 120,7 млн для ФСБ.
  • 223,4 млн для ФСИН.
  • 194,8 для Управления делами Президента.

Всем ведомствам предписано до 1 августа докладывать об осуществлении контроля за целевым расходованием средств.миш

Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить