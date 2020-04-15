Клерк.Ру

Что сказал Мишустин на Координационном совете. Кратко в тезисах

Вот что сказал премьер на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией. В тезисах.

  • Пока вся система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
  • Пациенты в тяжелой форме должны получать качественное лечение. 
  • Дооборудовать койки в регионах, оснастить их аппаратами ИВЛ.
  • 84 регионам РФ выделят более 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

Также Мишустин назвал критически важным учесть все ресурсы для борьбы с коронавирусом и грамотно распределить их.

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