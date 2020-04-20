Клерк.Ру

Плюс 4268 случая заболевания выявлено. Это меньше на 1792, чем вчера

За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом, выписано по выздоровлению 155 человек.

Всего в стране зарегистрирован 47 121 заболевший в 85 регионах

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