Клерк.Ру

Самоизоляцию, скорее всего, продлят на майские праздники

Сами майские праздники могут объявить продолжением самоизоляции, а дни между ними – нерабочими.

Это основной вариант, который сейчас рассматривают власти, пишут РБК.

В 2020 году на «майские каникулы» приходится восемь дней майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня – с 6 по 8 мая.

Ждем, что скажет Путин?

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