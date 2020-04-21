Самоизоляцию, скорее всего, продлят на майские праздники

Со второй попытки получилось, но "знакоместо" это конечно сильно...
Для того чтобы внести изменения в Устав в электронном виде нужно, чтобы протокол собрания учредит...
И еще, очень неприятно читать ваши мысли высказанные в столь похабной форме. Сразу сомнения появл...
Очень давно, когда по земле бегали динозавры.Обращались к бухгагтерам,Одна бухгагтер вечно считал...
Ну да..., ну да... . В бюджете у нас люди..., а остальные все людишки... Мы "небюджетники" так же...
Мне интересно куда направить заявку на получение государственной поддержки по 12130 руб. на сотру...
имхо, это лучше, чем в ФНС топать.
Можно,только очень геморройно,особенно с момента упоминания о транспортном контейнере....
Нет конечно. Мясо или капуста. Тоже без разницы))))
Диляра. Ситуация с бухгалтерскими услугами не такая черно-белая, как вы пишете. Понятно, что пост...
Через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС можно.
Через ЛК налогоплательщика можно.
Прогорите)))Колючая проволока, вышки, охрана, КПП - это по линии ФСБ и МВДОбваловка, громоотводы,...
Идея стартапа: возьму на передержку вашу Urals за $2/бочку в месяц в вашей таре. Привозите мне на...
Интересно, что с валютой будет...
В России добыча нефти выросла на 1% за последние три дня.https://www.interfax.ru/russia/705097...
Лично у меня проблема не в антивирусной сфере. Много других тем, где надо МСП....
Или у оголодавших мигрантов возникнут встречные вопросы к нехитрому имуществу пенсионеров...))Как...
А через интернет как подать? Через гос.услуги?
А подпись цифровая нужна ген.дира, как физлица или подойдёт подпись, которую используем в эл.отче...
Статья ни о чем. Процедуру и так все знают в обычной жизни, а вот расписать как подать через инте...
А что, деньги есть? В таком случае, встречных вопросов к правительству будет масса, особенно...
Обязательно не меньше 2-х счетов. Мы эту тему, тоже, проанализировали в статье: Почему надо иметь...
Все только тем кто наиболее пострадал, как решили непонятно. Вроде как и помогают, а на деле не ш...
но плюсом еще нужно быть из списка наиболее пострадавших отраслей. Если вы не наиболее пострадавш...
В выписке нет. Но в базах налоговой есть данные, когда были внесены изменения...
У них чё, консервы кончились?
В выписке ЕГРЮЛ нет истории изменения кодов. Когда они там появились... Кто ж знает......
А есть разница? ))То ли дело - https://youtu.be/KwdySFQytSw?t=20
На картинке Urals, а не WTI
Только те специалисты, у которых есть твёрдые принципы, могут по-настоящему называть се...
Попробуйте написать отказ, но не факт, что получится ( Попытка в любом случае не лишняя...
А как, кстати, строили укрепления в ВОВ, когда знали, что через месяц или отступать, или наступат...
Может пора уже учиться делать станки и автомобили?)))))