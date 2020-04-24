Ключевую ставку понизили. Сразу на 50 пунктов

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Над.К В статье 6 установлены тарифы взносов с 1 апреля по 31 декабря. Для субъектов МСП, с выплат свыше... Из-за мифических долгов по налогам часть малого бизнеса останется без помощи государства

СанСанычТ Из вышеописанной ситуации налицо увеличение сотрудников в СЗВ-М за март 2020 на 25 человек. Новая... ПФР сравнивает численность работников по месяцам и требует пояснений

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проза жизни Я тоже считаю, что отправить всех этих умников на картошку, было бы полезнее)Кстати, есть информа... Вахтовиков будут направлять на работу по временным правилам