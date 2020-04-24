Ключевую ставку понизили. Сразу на 50 пунктов

ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. Таким образом, она снизилась до 5,50%.
Как пишут на сайте регулятора:
«Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем».
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.