Самоизоляцию в Москве продлили до 13 мая. Но это неточно

Очень «веселит» выражение нерабочие дни с сохранением заработной платы! Они реально непонимающи и...
Райкин жив. К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет....
Может это уже ИИ подключился? Стратегии тестирует на нас, сердешных....
Вика, а Ваша самооценка подняла мне настроение ))))
Не просто дурак, а как впоследствии выяснялось гадёныш - генеральный не только принёс горе в мою ...
А если основной ОКВЭД 47.1 (коды не менялись лет 10, такой код сама налоговая присвоила) получает...
Мальчика по-старше можно было бы увлечь вот этой книгой - https://www.rulit.me/books/s-antarktido...
у нас тоже ресторанный бизнес, а разве нет у вашей подруги работы? у меня весь апрель ее по горло...
Нет, я так скажу репутация и кто рекламирует товар это не маловажный факт, сейчас. Сейчас одна к...
Нашему народу не характерно, в основной массе итальянцы и испаноязычные любят это.Угрозу представ...
А мне вот такая девочка попалась на жизненном пути и такой случай в жизни произошел. Кстати, заув...
а меня еще умиляет изучение религиозных течений. не в плане факультатива или для тех, кто интерес...
да ладно вам. они с вас спросят потом, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. в школах нифига (это я максимально мя...
По поводу недостоверности: вчера узнали по одному клиенту, что адрес ООО отмечен как недостоверны...
А кто писал, что они перестали к таковым относится?
Мы на музыке исключительно пели песни пионерские. Один раз нам поставили Болеро Равеля, это было ...
А сколько лет сыну, если не секрет?Можейко не читал, сейчас как-то далёк от такой давней истории....
Жесть какая-то. Это еще при большевиках, или уже после них?Моя первая классная (кстати, классика,...
Вы абсолютно правы - ни целей, ни системы, ни даже какого-то мотивированного взгляда на вещи.Мы в...
Тогда были другие стандарты и требования, да.... Наша не била. но могла по парте так указкой трес...
Мы все на одной галере. Хорошо, хоть в шезлонгах на палубе, а не внизу за веслами, как один извес...
Вообще, вспоминаю, что в "классической советской школе" мне везло на креативных учителей. На личн...
Если вам царь скажет биться головой о стену, вы первая побежите и не зададитесь вопросом о право...
Значит, как и мы - салага! ))
Спасибо, что помогли разобраться с "бумажной" стороной вопроса! От себя скажу о технической части...
В каком смысле? Если вы работаете, значит у вас рабочие дни. Или почему ваш кадровик работает? Вы...
Еще вопрос - 1 апреля у меня рабочий день, а 28 - нерабочий, как в этой ситуации трактовать?...
А такая трактовка из Постановления взята или опять домыслы?...
Это как? Список на выплаты он же список пострадавших отраслей...
Я тоже так думал)) Но, государство сказало, что ты ещё "ого-го" и чтобы я забыл про пенсию)))...
Если вы приняли или уволили работника, значит вы работаете. ...
Вы уже в возрасте (предпенсионном), да. ))
Точно не знаю. В школу я пошла в 81, до этого была в садике )Салаги!!! В 81-м я уже целовался вов...
Был ещё дидактический материал. Зайчеги, йожеги и прочие грибочки из картона. С их помощью учили ...