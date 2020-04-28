Самоизоляцию в Москве продлили до 13 мая. Но это неточно

Режим самоизоляции в Москве продлен до 13 мая. Но пока точного подтверждения этой информации нет.

Такая информация прошла в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

И там же выложили вот такой указ:

Вопросы вызывает дата указа, и даты изменяющих документов. Не фейк ли это?