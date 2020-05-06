Сдача в ФСС подтверждения ОКВЭД за 2019 год сдвинута на 12 мая

ФСС на своем сайте разместил разъяснение относительно сроков подтверждения основного вида деятельности за 2019 год.
Ранее сообщалось, что срок сдвинут с 15 апреля на 6 мая.
Между тем Президент продлил нерабочие дни.
Согласно пункту 1 Указа № 294 от 28.047.2020 в период с 6 по 8 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни.
В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, страхователь, для которого согласно законодательству РФ в период с 15 апреля по 8 мая 2020 года установлены нерабочие дни, срок представления документов для подтверждения основного вида экономической деятельности переносится на 12 мая 2020 года (с учетом выходных дней в период с 9 по 11 мая 2020 года).