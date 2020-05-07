1,5 миллиона компаний получат отсрочки по налогам автоматически, еще 50 тысяч – по заявлению

1,5 млн компаний, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, получат автоматическую отсрочку по уплате налогов.
Об этом заявил накануне глава ФНС Даниил Егоров на совещании Президента России Владимира Путина.
Егоров подчеркнул, что отсрочка для платежей в марте и втором квартале составляет 6 месяцев, в третьем квартале — 4 месяца.
Общая сумма отсрочки 217 млрд рублей.
«Что касается отсрочек по заявлениям, пока это 1,4 млрд рублей. Но это связано с тем, что отсрочка предоставляется вместе с декларацией, а так как у нас режим выходных дней, то обязанности по сдаче декларации нет. Наши ситуационные центры получают от налогоплательщиков данные, которые позволяют говорить, что к нам заявятся более 50 тыс. компаний за такой отсрочкой», — добавил Даниил Егоров.