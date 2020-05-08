Из-за КПП банка не проходит заявление на субсидию? Налоговики объяснили причину

Многие бухгалтеры и предприниматели жалуются на проблемы с отправкой заявлений на получение субсидий, обещанных властями пострадавшим отраслям экономики.

Больше всего жалоб на неверный КПП банка. Астраханские налоговики объяснили, в чем проблема: налогоплательщики при заполнении реквизитов счетов в банках в поле «КПП» указывают сведения головного офиса кредитного учреждения вместо положенного регионального подразделения.

Во избежание получения отказа в предоставлении субсидии налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам внимательнее заполнять сведения о банковских реквизитах, а также личных данных (ИНН, наименование организации или ФИО предпринимателя).

Зачем вообще в этом заявлении ИНН и КПП банка, в котором у организаций и ИП открыты счета, налоговики не пояснили.