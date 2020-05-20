Госдума подготовит проект для борьбы с подменой номеров банков

Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона, позволяющий блокировать телефонные номера злоумышленников, которые звонят с якобы телефонов кредитных организаций. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
«Технология позволяет определять звонки, которые якобы идут от банка, я надеюсь, что в течение года мы такой закон подготовим, по блокировке телефонов», — цитирует Аксакова ТАСС.
В 2019 году клиенты банков столкнулись с массовыми случаями мошенничества с подменой номеров банков. При таких звонках на экране телефона жертвы высвечивается реальный номер банка, а клиенту сообщают о попытке несанкционированного списания средств, называют его ФИО, номер паспорта, остаток по счету и даже последние трансакции.