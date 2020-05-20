По уплате арендных платежей за госимущество дали дополнительную отсрочку. Но не всем

Правительство РФ внесло изменения в порядок предоставления малому и среднему бизнесу отсрочки по аренде государственного имущества. Распоряжение от 16.05.2020 № 1296-р опубликовано на сайте Кабмина.

Теперь бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации смогут погашать долги по арендной плате в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Кроме того дополнительно на три месяца (до 1 октября 2020 года) продлена отсрочка по платежам за аренду госимущества.

Это же распоряжение обязало федеральные органы власти сообщить арендаторам о новых правах.

Информация также будет размещена в личных кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по управлению госсобственностью.