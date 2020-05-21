Клерк.Ру

Кривая заражений в стране стабильно идет вниз

В России выявлено 8849 заболевших за последние сутки. Из них 3716 случаев (42,0%) без симптомов. Выздоровели 7289 человек.

Кривая распространения заболевания продолжает снижение:

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В Москве вторые сутки число выздоровевших превыщает число заболевших:

мосв

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