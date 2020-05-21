Кривая заражений в стране стабильно идет вниз

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ДмитрийW В США налог на труд 17% для обычного человека. в РФ 43%. НСП в США 10%, НДС в РФ 20%. Даже "Силуа... Налогоплательщик не вправе вдаваться в оценку действий налоговиков. А должен конструктивно сотрудничать

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Над.К Чушь не пишите сами. По вашему, я пишу все, что публикуется на сайте? Церковь тоже я? (с)... Снизили фиксированные взносы для ИП из пострадавших отраслей

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