В налоговых по-прежнему не принимают налогоплательщиков. Пока до 30 мая

Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах в период с 25.05.2020 по 29.05.2020 включительно приостановлен. Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-19/8327@ от 21.05.2020 г.

Оставлять бумажную документацию предлагается в боксах для приема входящей корреспонденции. Налогоплательщикам же рекомендуется указывать свои телефоны для обратной связи.

Но не стоит думать, что налоговые органы не работают все эти дни. Они просто не ведут прием в целях безопасности своих работников и граждан.