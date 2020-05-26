Отчет о движении по зарубежным счетам можно сдать после окончания ограничительных мер из-за коронавируса

Отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) за 1 квартал 2020 могут быть представлены в течение 30 дней с момента прекращения мер ограничительного характера. Об этом ФНС сообщила в письме № ВД-4-17/7012@ от 24.04.2020 г.

Такой отчет организации и ИП обязаны предоставлять в налоговый орган в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала. Но в этот раз срок попал на нерабочие дни. Кроме того, в большинстве регионов до сих пор введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В этом же письме ФНС еще раз напоминает налоговым органам о том, что в случае нарушения каких-либо сроков по сдаче отчетности или предоставления информации, надо устанавливать наличие или отсутствие вины налогоплательщика. Потому что нарушение может быть вызвано форс-мажорными обстоятельствами.