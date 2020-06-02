Кинотеатры и музеи могут открыть с середины июля, театры только осенью. Что еще сказал вице-премьер

Вице-премьер Чернышенко о кинотеатрах, футболе, музеях и всеобщей вакцинации от коронавируса.
- Осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса.
- К переходу на первый этап снятия ограничений в РФ готовы 35 субъектов, 7 переходят на второй этап.
- Кинотеатры в РФ смогут заработать в середине июля.
- Театры и концертные залы в России откроются осенью.
- Музеи откроют для индивидуальных посетителей с середины июля.
- Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре.
Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».