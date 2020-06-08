⚡ Россия приоткрывает границы для выезда

Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.