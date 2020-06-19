ЦБ снизил ставку по кредитам на поддержку МСП с 3,5 до 2,5 %

Банк России принял решение с 22 июня 2020 года снизить процентную ставку по кредитам ЦБ, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Ставка будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых.

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей), уточняет пресс-служба регулятора.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.