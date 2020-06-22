У ФНС нельзя отобрать право обрабатывать наши персональные данные

Налоговые органы вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных. Об этом пишет ФНС в письме № ПА-3-24/4407 от 10.06.2020 г.

Органы исполнительной власти при осуществлении возложенных на них законодательством России функций, полномочий и обязанностей, достижения общественно значимых целей, вправе продолжить обработку персональных данных без соответствующего согласия на обработку персональных данных физических лиц (субъектов персональных данных). Об этом написано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ФНС является органом исполнительной власти, который как раз и выполняет такие функции. Поэтому налоговая имеет право обрабатывать данные налогоплательщиков без их согласия. И отозвать это право у них нельзя.