Многие компании придется закрывать. А значит, пора подумать о способе их закрытия

В связи с пандемией, которая пока продолжается, прогнозируется закрытие многих компаний. Что на данный момент крайне заостряет внимание на выбор способа закрытия компании.

Компания «Бизнес Гарант» в корпоративном блоге рассказала, как правильно ликвидировать компанию, если у нее нет больших долгов, либо если у нее хватает активов для удовлетворения требований кредиторов. А также, о возможных претензиях налоговиков при ликвидации.

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