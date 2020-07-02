Налоговики возобновляют проверки, ЦБ начнет отзывы лицензий у банков. Что еще вернулось с началом июля?

Со вчерашнего дня (хотя формально с сегодняшнего) перестали действовать многие из введённых весной послаблений (в связи с распространением коронавируса).

Налоговики вновь приступают к налоговому контролю, начинают взыскивать задолженности и принимать обеспечительные меры.

ЦБ возобновляет проверки и скоро снова займется отзывом лицензий у банков.

Также в этом месяце бизнесу предстоит в обычном режиме заплатить налоги и взносы, от которых ИП, малые и средние предприятия из пострадавших отраслей были освобождены с апреля по июнь.

Больше не принимаются банковские карты с истекшим сроком действия, но с просроченными паспортами банки работают до конца сентября.

Однако мораторий на плановые проверки МСП и начисление пени за долги по ЖКХ действуют до конца года.

Мораторий на банкротство по заявлению кредиторов для юрлиц потеряет силу в начале ноября.