С 1 июля продавцы обуви и лекарств не могут применять ЕНВД

С 1 июля организации и ИП, занимающиеся розничной продажей обуви и лекарств, не могут применять ЕНВД. С этой даты запрещена продажа этих товаров, если они не промаркированы.

У компаний и предпринимателей переставших быть плательщиками вмененки в силу закона, есть право перейти на УСН в середине года. Для этого надо уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

Так что налогоплательщики, реализующие обувные товары или лекарственные средства, при переходе с 01.07.2020 года на УСН могут подать Уведомление о преходе на упрощенную систему налогообложения формы № 26-2-1 (КНД 115000) не позднее 30 июля 2020 года. Если они этого не сделают, то придется платить налоги по общей системе налогообложения.