Клерк.Ру

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за поправки к Конституции. 

«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие» — сказал президент.

Приводим полное видео:

По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».

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