Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

"Ваша рОботящая, но нежелезная редакция" - просто дайте премию тому, кто придумывает ко...
Вчера зарегистрировалась в качестве плательщика НПД. А приложение "Мой налог" скачать не могу. Пи...
Естественная реакция.Мне вот, например, _сильно_ не нравится практикуемый ими каннибализм - даже ...
Представляю, сколько будет фиктивных трудоустройств за откат организатору данного квази-рабочего ...
Они же, эти же россияне, первые подпишутся под развенчанием культа личности. Ибо вокруг матрица, ...
Через ЛК на налог.ру это сделать технически невозможно, система дает отправить заявление только з...
Я не психиатр, не знаю... Но подобные слова веют чем-то таким, от чего хочется интуитивно держать...
шутки за 300 от сбербанка :)
По каждому приходу денег надо бить чеки в Моем налоге. Именно по этому приложению считается НПД. ...
Здравствуйте, как быть в такой ситуации: ИП открыл магазинчик, есть касса, есть безнал. На р/с за...
Достаточно разок засветиться перед фискалами )) Потом снова в тень уйти будет сложнее. Особенно е...
Точно ли с НПД можно вернуться на УСН в течение года? Много где написано, что только со следующег...
"Необходимости в этом нет, Но при желании ИП может пробить чек ККТ. Однако не ...
"Кроме тогр, он в любой момент может передумать и вернуться обратно на УСН." - точно? Я думал что...
Печально... Только это уже не вера, а фанатизм.
Хороший тамада и конкурсы интересные.И что еще очень важно, он не сидит сложа руки ......
У нас тоже журнал регистрации был, я за март отправляла почтой, за апрель-май в коробочку, в журн...
На канал Главный по крипте подписано 37 тыс. пользователей и сигналы на канале активно рекламирую...
Ну вот по результатам теста подходящими (по вашему примеру - набравшими 12 баллов) оказались 30 ч...
Да, я с Вами вполне согласна. Это первая и последняя и причина и следствие всего остального, о че...
Вы любите демагогию. Я терпеливая в этом смысле. ))Зачем Вы смешиваете сейчас в одну кучу брезгли...
Я как то вместо со свекровью смотрела православный канал типа Спаса или чего то такого. Там свяще...
А что, Ненецкий АО настолько никому не интересен, что там даже не попытались выглядеть так же кра...
Так это по тексту и видно. Или вам надо перед каждым высказыванием писать: "внимание сарказм", "в...
Поддерживаю господина Турова и также призываю предпринимателей и юристов изучить упомянутое в ста...
Я Вам отвечу. Вся фишка любой веры в том, что это именно вера. Нельзя там ничего сопоставлять. Вс...
Вы знаете, с одной стороны, я понимаю желание кандидатов на объективные отказы. С другой стороны,...
Журналистам тоже это знакомо)
Нам тоже прислали запрос доплатите со всех доходов взносы, о том что с дивидендов взносы не платя...
Почему Вы отказываетесь жить в обществе. Человек не одинок по своей природе. В любом случае челов...
так основная то часть потоков и идет в карман конкретной личности ...
в Сочи сейчас не особо много народа, к моей большой радости ) ...