Клерк.Ру

В Москве на 90% снизилось число выявленных заболевших. По сравнению с двумя месяцами раньше

В Москве за прошедшие сутки выявлено 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Это на 90% меньше чем 3 мая (два месяца назад) и на 20% меньше, чем неделю назад.

В Оперштабе отметили, что цифра в районе 600 в сутки держится уже несколько дней.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

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