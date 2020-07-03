В Москве на 90% снизилось число выявленных заболевших. По сравнению с двумя месяцами раньше

Evgeniya19 Да все работают вроде бы, чтобы себя обеспечить, детей кормят-одевают и своих пожилых родителей п... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Мой ребенок не получил никаких выплат от слова совсем, родившийся при этой власти. При рождении к... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Зачем оперировать макпропоказателями, основную массу интересует свое собственное благополучие. У ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Зачем камеры и прочее, если к примеру, по оленеводам в ЯНАО ездили с подарками и конкурсами, и по... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

kotobormot так вы сами все и обосновали с помощью википедии) сейчас чем у нас не феодализм? начать с того , ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai Это не вопрос, а просто наблюдение. Если гражданин рассказывает о том, чего сам не видел, но ему ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai А будем верить, как народы Венесуэлы, Кубы, Сирии, Ливии, Ирака и тд умоляли град на холме их осв... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Старый ворчун жители Крыма писали открытые письма Путинуда верим, чего там.А вы знаете, что за _предложение_обс... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

РюмкаБезысходности Желание и стимул работать это отдельная тема. Вот свежак прям, с пылу с жару. Ищу в Москве челове... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Елизавета Рубчинская Про неумышленный негатив. Я бы еще сюда отнесла ситуации, когда бренды сами провоцируют пользоват... Управление репутацией компании в Интернете

Wern Дауж, этому сайту уже грех задниц сторониться 😂 ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Старый ворчун И даже не в нём, а вообще неизвестно в каком жульничестве. Ибо в законе 1-фкз ясно прописано: "..... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai Странное совпадение, когдаСитуация кардинально отличается. В чем же может быть секрет?... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Iren Вот бы все в таблицу свести. И плюсы и минусы. А то забываться стало. ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Mailu Потому что мне тогда было 10-15 лет, а сейчас мне 38. И я не могу отвечать за поступки других в т... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Вот им не стыдно, интересно? У большинства банков на дебетовую карту процент на остаток выше, чем... Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Natali Kr Я конечно весь Крым не опрашивала..... но все с кем я там болтала - ну с кем туристы болтают - пр... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Mailu Прикол в том, что не важно даже, как голосовали, не важно, что было в итоговых протоколах по УИКа... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Да-да-да.... и про 10 заповедей из ваших уст я тоже припоминанию.... Так что там 10 заповедей та... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Старый ворчун Ну если уж так хочется - пусть за пособие отдельный плюс будет, аж седьмой.... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Tikda Пока есть для ИП УСН 6% до 150 млн, 600 тыс вообще ничто. В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

Tikda Все равно большинство на серые выплаты через ИП проводит. Юридических лиц и так уже кругом обложи... В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

Старый ворчун А что ж вы в Крыму в феврале 2014 на Турчинова возроптали? ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Mailu похоже, что только в валюте и да, в банке из-под огурцов. Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Над.К Ну Аюверда-то, которую вы раньше тут поминали, конечно прямое отношение имеет к Руси ))... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Марьяна-бух мне рассказывали, что во время выборов о присоединении Крыма в бюллетене надо было поставить *+* ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

сова7202 Да кто её ест в таких пределах, как бобы в Америке? С каких пор она стала показателем индекса инф... Гречка снова подорожала

Марьяна-бух Мы не в Израиле живём. Эта религия была дана евреям, к Руси отношения не имеет. Почему именно им-... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

сова7202 Там, в РСВ, надо формировать два приложения 1 к разделу 1: с кодом тарифа 21, в котором не будет ... Налоговики пояснили, как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям