Клерк.Ру

⚡Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после всероссийского голосования.

Поправки вступают в силу с 4 июля.

Приводим этот указ здесь:

указ

По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».

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