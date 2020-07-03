России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

На совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию, Путин сказал о необходимости притока новых граждан в страну.

«Россия заинтересована в притоке мигрантов, но заинтересована в тех, кто нужен стране» — сказал он.

По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».