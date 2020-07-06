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Реализация под 0 % НДС участниками ВЭД перестанет быть налоговой тайной

Из состава налоговой тайны исключат сведения о реализации организациями и ИП — участниками ВЭД товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по налоговой ставке 0 %.

Соответствующий проект Минфина с поправками в статью 102 НК опубликован на федеральном портале.

Цель проекта — сократить количество документов, которые бизнесу приходится представлять в органы госвласти при реализации процедур предоставления субсидий из федерального бюджета в целях возмещения затрат на транспортировку продукции.

 

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