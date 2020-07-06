Реализация под 0 % НДС участниками ВЭД перестанет быть налоговой тайной

Buh Lo Начала слушать сеанс 4. Нет - это не для меня... вместо успокоения я начинаю нервничать, гложет ч... Лайфхак. Как налоги помогают улучшить сон

Halanghulo Кто-то сказал, что надо добавлять СТРОКИ, а не листы. Три строки на «НР» и три на «МС». А как их ... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Natali Kr И мне пожалуйста адрес кассы. я чувствую, что мне изрядно задолжали - только не знаю кто. Как дум... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr Нет, дорогая моя, над вами здесь смеются не по вашим моральным принципам. Которые, кстати, весьма... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

id47439698 По два листа не надо делать, просто на каждого работника сначала 3 строки НР, а потом добавьте ещ... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

darr2003 Мне вот интересно, если дистанционного работника дома ударит током или он упадет со стула, то бед... С дистанционным бухгалтером надо проводить инструктаж по охране труда. Можно электронно

Alex4180 Сегодня попробовал отчитаться. "Ошибка: в разделе три не могут присутствовать два листа с одинако... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

VikaV2193 Сдается мне, что это все Ваша выдумка. Это из каких источников информация? У Вас какой-то дополни... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Алейда А чо им стыдиться? Зарабатывают они на кредитах Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Алейда в валюте сейчас тоже так себе хранить, если только в валюте, купленной давно за дёшево и под матр... Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

blaster42 То была рекламная акция нескольких государств Восточной Европы и бывших республик СССР, он сразу ... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

werw33 просто оч.крикливому МЕНЬШЕНСТВУ не удалось одурачитиь БОЛЬШИНСТВО.. из 22% против: 2% пр... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

titova-tlt ндаааааа.. как они пострадали то? Рекламная деятельность всю жизнь была самая жирная....... Рекламную деятельность просят включить в пострадавшие отрасли

titova-tlt да да.... как в книге Джорджа Оруэлла "Скотный двор"..... а потом смотишь, вроде бы и не было так... 📖 Текст новой Конституции

jurexgroup Если звонят по чужому долгу, нужно узнать от коллектора информацию про его организацию, адрес офи... Что делать, если коллекторы пришли по чужому кредиту

Старый ворчун Полагаю, что достаточно скоро (без всяких всенародных одобрямсов) поменяют одно слово в ч.1 ст. ... 📖 Текст новой Конституции

Галина1977 сомневаюсь, что к нам побегут 😀 Только жители бывшего СССР, да и то не все. ... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

проза жизни Интересно, как часто будет она в дальнейшем меняться? 📖 Текст новой Конституции

Halanghulo Все расчеты у меня есть. Меня процесс заполнения отчета интересует, куда что вставлять :-)... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Halanghulo На декретниц я указываю сумму дохода (пособие) и налогооблагаемый доход (нулевой). Вот и здесь, я... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

бух2007 без учета больничных считаете. Больничные же не облагаются взносами. Берете облагаемую базу. Она ... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Halanghulo Я так ничего и не понял. Нужно заполнять два Раздела 1 (с приложениями, иначе смысла нет, по кода... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

НатальяС То есть, если у валютного нерезидента есть банковская карта, то это автоматически означает, что б... Зарплату иностранным работникам нельзя выплачивать наличными деньгами

НатальяС Надо дополнительного сотрудника принимать, чтоб отслеживал рыночную стоимость товаров перед сдаче... Что означает требование осмотрительности в бухгалтерском учете

Rolen Вы не представляете сколько выделяется фондам, НКО и т.д. И не всегда это нужные и подотчетные ср... Бывшего главбуха «Седьмой студии» признали виновной. Но сидеть ей не придется