Реализация под 0 % НДС участниками ВЭД перестанет быть налоговой тайной

Начала слушать сеанс 4. Нет - это не для меня... вместо успокоения я начинаю нервничать, гложет ч...
Кто-то сказал, что надо добавлять СТРОКИ, а не листы. Три строки на «НР» и три на «МС». А как их ...
И мне пожалуйста адрес кассы. я чувствую, что мне изрядно задолжали - только не знаю кто. Как дум...
Нет, дорогая моя, над вами здесь смеются не по вашим моральным принципам. Которые, кстати, весьма...
По два листа не надо делать, просто на каждого работника сначала 3 строки НР, а потом добавьте ещ...
Мне вот интересно, если дистанционного работника дома ударит током или он упадет со стула, то бед...
А чем свои безработные не устраивают?
Сегодня попробовал отчитаться. "Ошибка: в разделе три не могут присутствовать два листа с одинако...
Сдается мне, что это все Ваша выдумка. Это из каких источников информация? У Вас какой-то дополни...
А чо им стыдиться? Зарабатывают они на кредитах
в валюте сейчас тоже так себе хранить, если только в валюте, купленной давно за дёшево и под матр...
То была рекламная акция нескольких государств Восточной Европы и бывших республик СССР, он сразу ...
просто оч.крикливому МЕНЬШЕНСТВУ не удалось одурачитиь БОЛЬШИНСТВО.. из 22% против: 2% пр...
я бы со штрафом не согласилась!!! Сроки не нарушены, так сказать налогоплательщик стремился сдать...
ндаааааа.. как они пострадали то? Рекламная деятельность всю жизнь была самая жирная.......
да да.... как в книге Джорджа Оруэлла "Скотный двор"..... а потом смотишь, вроде бы и не было так...
Грустно. Дали человеку задачу - рассказать, что Тиньков банк лучше, чем о нем говорят.Пыжаться и ...
Если звонят по чужому долгу, нужно узнать от коллектора информацию про его организацию, адрес офи...
Ну почему только? Вон Жора Д., например.Правда, он достаточно быстро разобрался, во что попал, п...
Полагаю, что достаточно скоро (без всяких всенародных одобрямсов) поменяют одно слово в ч.1 ст. ...
сомневаюсь, что к нам побегут 😀 Только жители бывшего СССР, да и то не все. ...
Интересно, как часто будет она в дальнейшем меняться?
Все расчеты у меня есть. Меня процесс заполнения отчета интересует, куда что вставлять :-)...
На декретниц я указываю сумму дохода (пособие) и налогооблагаемый доход (нулевой). Вот и здесь, я...
без учета больничных считаете. Больничные же не облагаются взносами. Берете облагаемую базу. Она ...
А давайте конкретизируем... Требования к соискателю работы и размер заработной платы?...
Я так ничего и не понял. Нужно заполнять два Раздела 1 (с приложениями, иначе смысла нет, по кода...
Есть карта и этого для вас достаточно.
Кто знает, в Ростовскую область из Краснодарского края можно уже ездить? Впустят-выпустят нормаль...
То есть, если у валютного нерезидента есть банковская карта, то это автоматически означает, что б...
Надо дополнительного сотрудника принимать, чтоб отслеживал рыночную стоимость товаров перед сдаче...
Вы не представляете сколько выделяется фондам, НКО и т.д. И не всегда это нужные и подотчетные ср...
В каком смысле? Банк сам знает, может он открыть счет валютному нерезиденту или не может ...