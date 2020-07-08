В Общественной палате предложили создать министерство пропаганды

В России необходимо создать министерство пропаганды. Об этом заявил Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

«Сегодняшняя моя идея выглядит как очень спорная, но нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации», — сказал Кирьянов на круглом столе на тему «Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением».

Идея не нова. Год назад создать министерство пропаганды предлагал депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР)