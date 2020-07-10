Пенсионному фонду изменили правила взыскания штрафов

Госдума приняла в третьем чтении закон, который изменяет правила судебного взыскания с юридических лиц и ИП штрафов, начисленных территориальными органами ПФР.

Территориальные органы ПФ РФ смогут обращаться в суд за взысканием со страхователя санкций только после того, как их общая сумма превысит 3 тыс. руб. Сделано это для того, чтобы разгрузить суды, куда ПФР обращается за судебными приказами даже по самым мелким суммам.

За взысканием меньшей суммы органы ПФР смогут обратиться в суд, только если истек 3 летний срок со дня начисления первой финансовой санкции, а их общая сумма так и не превысила 3 000 рублей.