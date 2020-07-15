Премьер-министру Белоруссии продемонстрировали электронные системы ФНС России

Накануне Михаил Мишустин провёл переговоры с главой Правительства Республики Беларусь Романом Головченко, после чего оба премьер-министра посетили Федеральную налоговую службу России.
В ведомстве главам правительств России и Белоруссии продемонстрировали работу личных кабинетов налогоплательщиков, информационных сервисов распределённого реестра (блокчейн) и ИТ-решения, которые были успешно внедрены в рамках поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, а также представили автоматизированную систему «АСК НДС-2».