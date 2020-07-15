Премьер-министру Белоруссии продемонстрировали электронные системы ФНС России

Natali Kr мне кажется люди расслабляются так..... посабачаться на тему "корыстные бабы, мерзкие мужики" или... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr так ведь мы обсуждаем не "сейчас", а советские времена. Вернитесь к предмету спора... не надо пер... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZZZhanna Что за бредовые даты? С 01.07.20 по 31.08.20 применять УСН или ОСНО, а потом опять ЕНВД? А 3 дека... Аптекам и продавцам обуви хотят вернуть право на ЕНВД и ПСН

Natali Kr кто "они"? родители многодетные в ОМС не копейки не внесли? еще кто?Обозначьте объект вашего воз... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Бесплатная медицина по ОМС - она у нас только льготникам положена, не так ли? Остальное населени... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZZZhanna даже обычный ФН с обязательной передачей данных может передавать данные раз в 30 дней, и точно та... ФНС дает кэшбэк за проверку кассовых чеков в своем приложении

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Gvozdi4ca интересно, кто там партнеры? а то мож народ и штрафы бонусами погасить сможет, и налоги... ФНС дает кэшбэк за проверку кассовых чеков в своем приложении

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