Клерк.Ру

⚡В Москве с завтрашнего дня вводится бесплатное ПЦР-тестирование на COVID

В Москве с 16 июля вводится бесплатное тестирование на коронавирус. Точки для тестирования откроют в 207 поликлиниках.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках. Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — сказала заммэра Ракова.

По материалам «ТАСС».

 

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