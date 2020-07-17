Само существование ФНС абсолютно законно. Не сомневайтесь

В ФНС поступило обращение по вопросу о наличии законных оснований существования и деятельности данного ведомства.
Налоговики ответили гражданину, усомнившемуся в законности их существования, в письме от 9.07.2020 № ЗГ-3-7/5090@.
Нормативную основу деятельности ФНС составляют:
- Конституция РФ;
- НК РФ;
- Закон от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;
- Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506.
ФНС находится в ведении Минфина и следит за тем, как соблюдается законодательство о налогах и сборах, о ККТ, выполняет функции органа валютного контроля, занимается регистрацией юрлиц и ИП.
В общем, все законно.