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Само существование ФНС абсолютно законно. Не сомневайтесь

В ФНС поступило обращение по вопросу о наличии законных оснований существования и деятельности данного ведомства.

Налоговики ответили гражданину, усомнившемуся в законности их существования, в письме от 9.07.2020 № ЗГ-3-7/5090@.

Нормативную основу деятельности ФНС составляют:

  • Конституция РФ;
  • НК РФ;
  • Закон от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»;
  • Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;
  • Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506.

ФНС находится в ведении Минфина и следит за тем, как соблюдается законодательство о налогах и сборах, о ККТ, выполняет функции органа валютного контроля, занимается регистрацией юрлиц и ИП.

В общем, все законно.

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