Теперь будем голосовать по три дня и в бумажные коробочки. Закон принят

Госдума приняла закон с поправками в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Многодневное голосование в бумажные коробочки настолько понравилось властям, что они решили сделать это постоянным мероприятием.

Теперь избирательная комиссия имеет право принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Кроме того, будет возможно голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

Против законопроекта выступали оппозиционные фракции в Госдуме, но это не помогло — он был принят.