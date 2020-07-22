Дистанционные проверки бизнеса сохранятся и после пандемии

Практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавируса. Об этом заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Он напомнил, что для снижения издержек бизнеса в условиях эпидемии был введен мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, который при это впервые был распространен на средние компании и некоммерческие организации.

«Необходимые проверки переходят в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится», — сказал Мишустин.

По материалам «ТАСС».