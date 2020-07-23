Песков заявил, что открытие границ должно быть взаимным. И пока решений нет

Пресс-секретарь Путина заявил, что работы по открытию границ ведутся, но пока решений нет.
А строиться эти решения должны на принципах взаимности.
«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — сказал Песков.
Пока даже с Турцией толком не договорились.
По материалам «РИА Новости».