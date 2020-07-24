Росстат утвердил три новые формы о движении основных средств

У Росстата начался традиционный летний сезон публикации приказов с новыми формами статистической отчетности на следующий год.
Приказом от 15.07.2020 № 384 утверждены формы о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов:
- № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»;
- № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»;
- № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду».