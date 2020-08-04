Период выплат накопительной пенсии с 2021 года составит 22 года

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1000802-7 «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год».

Показатель хотят установить на уровне 264 месяца, то есть 22 года.

Напомним, сейчас этот показатель составляет 258 месяцев.

Он используется при расчете накопительной пенсии и в пенсионной формуле находится в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

Добавим, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.