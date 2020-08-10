Порядок регистрации страхователей в ФСС изменился

Изменился порядок регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах ФСС страхователей и лиц, приравненных к страхователям. Изменения отражены в приказе Минтруда от 110.06.2020 № 323н.

Обновлены следующие процедуры:

— сокращен срок передачи учетного дела страхователя в случае изменения его места нахождения (жительства) с пяти до трех дней;

— уполномоченный представитель обязан предъявить свой паспорт при подаче документов на регистрацию;

— в случае прекращения деятельности ИП, добровольно вставшего на учет в органе ФСС, имеющего соответствующую запись в ЕГРИП, снятие его с такого учета будет осуществляться автоматически, без подачи заявления;

— при отправке документов о постановке или снятии с учета по почте в конверт следует вложить копию документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего документы. При представлении документов через Единый портал копии не нужны.