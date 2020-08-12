За неделю 5 тыс москвичей оштрафовали в общественном транспорте за отсутствие масок

За последнюю неделю за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек.

Общая сумма штрафов составила около 27 млн руб., пишет РБК по данным ГКУ «Организатор перевозок».

В соответствии с действующим указом мэра Москвы все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

С момента введения из-за угрозы COVID-19 режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте столицы за их отсутствие было выписано более 47 тыс. постановлений о штрафах на общую сумму 237,4 млн руб.