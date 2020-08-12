ФНС рассказала о новой декларации по налогу на имущество

Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Её надо будет применять начиная с отчетности за 2020 год.

Приказ от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@ еще не опубликован, он только направлен на регистрацию в Минюст. Но ФНС уже рассказала о новой декларации на своем сайте.

Обновление формы связано с переносом сроков уплаты налога из-за коронавируса и новых налоговых льгот. В том числе для организаций, включенных на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

В декларацию также добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений.