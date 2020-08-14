В этом году больше всего подорожала гречка

В июле гречка подорожала в 1,7 раза, до 87,1 руб. за килограмм, по сравнению с июлем прошлого года.

Как сообщил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко, выросла также и оптовая цена на гречку, и составляет в данный момент 48 рублей за килограмм. Это вдвое дороже, чем в августе прошлого года.

Причинами роста цены называют низкие цены в 2019 году из-за перепроизводства ранее, а также ажиотажный спрос весной этого года.

Наибольший спрос на крупы был в середине марта: недельный рост продаж достигал более 170–200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По материалам «Ведомостей».