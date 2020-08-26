В личном кабинете налогоплательщиков-физлиц появились сведения о банковских счетах

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» теперь можно найти «Сведения о банковских счетах» с возможностью выгрузки данных в формате .xlsx. Найти их можно на вкладке «Профиль», сообщают налоговики Ставропольского края.

Доработан интерфейс раздела «Доходы», в котором теперь отображаются доходы физических лиц из разных источников. Например, в данном разделе можно увидеть: сведения из справок по форме 2-НДФЛ, полученных от работодателя или другого налогового агента; информацию из приложения № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций; информацию из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем.

Следует иметь ввиду, что сведений о счетах, открытых до 1 июля 2014 года в ЛК не будет, потому что до этой даты банки не сообщали в налоговые органы об открытии счетов физлицам.