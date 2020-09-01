Образование не будет полностью переходить на удаленку. Президент считает, что это нецелесообразно

Переводить образование на удаленку целиком не имеет смысла, заявил Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 1 сентября.

«Дистанционный способ получения образование не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний», — цитируют президента «Известия».

Очень важно для любого ребенка в учебе — живое общение не только с учителем, но и с другими школьниками. Успех приносит командная работа.

Несмотря на то, что у удаленного обучения есть некоторые преимущества, которые продемонстрировала самоизоляция и которые нужно использовать — полного перехода на удаленку Россия всё же не планирует.