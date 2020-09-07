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ФНС изменила декларацию по налогу на имущество

ФНС обновила форму декларации по налогу на имущество организаций. Приказ от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@ опубликован и вступит в силу, начиная с отчетности за 2020 год.

Обновление формы связано с переносом сроков уплаты налога из-за коронавируса и новых налоговых льгот. В том числе для организаций, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

В декларацию также добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Кроме того, изменен порядок заполнения декларации и ее электронный формат.

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