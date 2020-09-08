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Минфин пояснил, как НКО платить налоги при продаже имущества, купленного за счет целевых средств

Некоммерческая организация продала автомобиль, который был куплен за счет целевых средств. Надо ли платить налог на прибыль и как его рассчитать?

В письме Минфина № 03-03-06/3/73410 от 21.08.2020 г. поясняется, что при реализации имущества, приобретенного за счет средств целевых поступлений, поименованных в пункте 2 статьи 251 НК РФ, доход от реализации полностью включается в налоговую базу по налогу на прибыль организаций без уменьшения на стоимость приобретения данного имущества. Т.е. налог платится со всей суммы выручки от продажи автомобиля.

В этом же письме министерство сообщает объединению работодателей (это форма НКО), что никаких льгот по НДС при продаже имущества, в том числе автомобилей, у них нет.

 

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