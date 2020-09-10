Господдержка бизнеса не бесконечна — она продлится только до конца пандемии. Увы

Меры государственной поддержки бизнеса не будут бесконечными. Речь идёт об антикризисных мерах, которые закончатся вместе с пандемией. Об этом сообщает «Интерфакс», цитируя Дмитрия Пескова.

«Насколько я знаю, они (меры поддержки — ИФ) будут убраны после того, как закончится пандемия, после того, как закончится срок действия трех пакетов поддержки. Речь идет именно об антикризисных мерах, которые действуют на период кризиса. Они, конечно, не могут продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что принятые меры будут действовать именно в период кризиса, вызванного карантином из-за COVID-19.