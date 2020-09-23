В 2021 году для малого бизнеса откроют «Одно окно»

Сервисы для субъектов МСП будут объединены в новой экосистеме на базе цифровой платформы «Одно окно» с механизмами адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки.

Такой механизм заложен в обновленном нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прототип платформы, над созданием которой работает Минэкономразвития, появится в 2021 году.

Как сообщается на сайте кабмина, экосистема позволит решить текущие проблемы, о которых говорят сами предприниматели: недостаточность информации по действующим мерам поддержки, необходимость отдельно регистрироваться на разных ресурсах и собирать новый пакет документов при каждом обращении. Единая система также позволит оптимизировать сроки рассмотрения обращений.