Путин призвал не отодвигать проблемы из-за коронавируса на второй план

Президент во время встречи с избранными главами регионов упомянул, что не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам.

«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя» — сказал Путин.

Также он призвал ковидные проблемы не отодвигать на второй план.

«Нельзя выводить проблемы с Сovid на второй план, иначе они полыхнут и станут испытанием для страны, надо исходить из реалий» — сказал президент.

По мнению Путина, Россия проходит через период пандемии мягче, чем другие страны.