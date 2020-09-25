Москвичам старше 65 лет сказали сидеть дома

Собянин рекомендовал москвичам от 65 лет и старше с 28 сентября по возможности оставаться дома или на загородном участке, а если они работают — переходить в дистанционный режим.

Причина — резкое увеличение заболевших в Москве за последние дни, наступление холодов и рост простудных заболеваний.

"Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями" - пишет мэр.

При этом, прогулки на воздухе и занятия физкультурой не ограничиваются.

Также рекомендует ходить в магазины и аптеки как можно реже, и обязательно в масках и перчатках.

По материалам с сайта Собянина.