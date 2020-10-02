ФНС рассказала, какими браузерами пользоваться при пользовании Личным кабинетом

Для корректной работы всего функционала Личного кабинета налогоплательщика физических лиц необходимо использовать следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер, Safari. Об этом написано на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

В случае некорректной работы данных браузеров, налоговики рекомендуют полностью очистить историю браузера, нажав комбинацию клавиш Ctrl F5 на странице ЛК ФЛ. Если указанная рекомендация не решила возникшую ошибку, то необходимо обратиться в службу технической поддержки.

Браузером Internet Explorer лучше не пользоваться, следует из ответов налоговой службы.